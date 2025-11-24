Memur-Sen Balıkesir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter'in 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yapmış olduğu basın açıklaması yayımladı. Başkan Kurter yaptığı açıklamada; 'Hayat eğitimle, eğitim öğretmenle başarılı olur' dedi.

Başkan Ercan Kurter yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. 'Türkiye'nin güzel çocuklarına onlar kadar güzel yarınlar kazandırmanın heyecan verici idealiyle bütün öğretmenlerimizi, kutlu görevleri sebebiyle tebrik ediyor, öğretmen ve eğitim meselelerinin daha tatminkâr çözüm bulmasını istiyor, başarılar diliyoruz. Öğretmenlik, öğrencinin içindeki cevheri keşfetme, bilme, fark etme, başarma, hayat tarzı edinme sanatıdır! Öğretmen, öğrencilerinin, onların şahsında milletin benliğini gram gram, santim santim korkudan ümide, karanlıktan aydınlığa çevirme, hayallerimize gerçeklik, gerçeğimize heyecan, heyecanımıza gayret kazandırarak varlık kumaşımızı ilmek ilmek, nakış nakış dokuma ustalığıdır. Devleti ve milletiyle birlikte güçlü Türkiye'yi inşa etmek, eğitim meşalesini hiç söndürmeden elden ele ve nesiller boyu taşımakla mümkündür. Yetişmiş insanlarının öncülüğünde yolu ilimle aydınlanan bir milletin, medeniyet yürüyüşü sekteye uğramaz, uğratılamaz. Hiç kuşku yok ki, milli ve manevi değerlerine bağlı, akıllı, erdemli nesiller, akıllı, erdemli öğretmenler elinde yetişecek; millet bu erdemli nesillerle yükselecektir. Eğitimin fiziki imkânları dünyayla rekabet edecek seviyeye gelen Türkiye, aynı başarılı hamleyi eğitimin felsefe ve ruhunda da yaparak öğretmenin mesleğini en verimli, güvenli ve rahat icra etmesi için imkânları seferber etmelidir. Milletçe Büyük Türkiye yüzyılı olmasını arzuladığımız bu dönem, milli eğitim programımız biçim ve içeriği ile gerçekten ümit veren açılımlar içermelidir. Güçlü bir yönetim iradesinin olduğu bu dönemde, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile eğitimin de öğretmenin de artan itibarı daha da artırılmalıdır. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' ifadesinde tecessüm eden bir geleneğin temsilcisi ve öğretmenlere şükran borcunun hiçbir zaman layıkıyla ödenemeyeceği inancında olan Eğitim-Bir-Sen, bayrağımızın dalgalandığı her yerde fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimizin yanında, onlarla el ele, omuz omuzadır; Bütün öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın daha iyi şartlara kavuşmasını sağlamaya durmaksızın devam etmektedir, edecektir.'