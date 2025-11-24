Samsun'da düzenlenen Öğretmenler Günü programında hem emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi hem de mesleğe yeni adım atan aday öğretmenler yemin ederek görevlerine başladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü mesajı salondakilere aktarıldı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Ağar konuşmasında, 'Değerli öğretmenlerimiz, sizler ülkemizin her köşesinde inançla görev yapan birer eğitim neferisiniz. Mesleğinizi icra ederken en büyük gücünüz, öğrencilerinize duyduğunuz sevgi ve onlara gösterdiğiniz anlayıştır. En kıymetli emanetimiz olan çocuklarımızın hayallerine ve umutlarına dokunarak onlarla güçlü bağlar kuracağınıza ve yarınların güçlü nesillerini yetiştireceğinize yürekten inanıyorum. Genç kuşakların bilimin ve aklın ışığında ilerleyerek bizi biz yapan kadim değerleri önemseyebilmeleri için yılmadan çalışan öğretmenlerimiz, bu saygın görevi ifa ederken çocuklarımızın sosyal ve fikrî anlamda kılavuzu olmaktadırlar. Kayda değer her başarı hikâyesinin perde arkasında mutlaka bir öğretmenimizin müspet dokunuşuna şahitlik ederiz. Bu inançla, Türkiye Yüzyılı ve hedeflerine odaklanmış; medeniyette, bilimde ve eğitimde güçlü bir Türkiye için gereken tekâmülün öğretmenlerimizin emeği ve gayretiyle gerçekleşeceğine inanıyoruz' dedi.

Ödüller verildi, yemin edildi

Program kapsamında emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından takdim edilirken, öğretmenliğe yeni başlayan aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından ödülleri verildi. Ayrıca İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi davetlilerin beğenisini topladı.

Program, emekli öğretmenlerin sahneye davet edilmesi ve kapanış bölümünün yapılmasıyla sona erdi.