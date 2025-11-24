Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından, bakliyat sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirmek amacıyla 'Sortex Operatörlüğü' eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Mersin Organize Sanayi Bölgesinin destekleriyle, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) yürüttüğü 'Dijital Ahilik Mersin Projesi', somut çıktılar üretmeye devam ediyor. Robot, cobot ve PLC gibi pilot eğitimlerin ardından bu kez bakliyat sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personeli yetiştirmek amacıyla 'Sortex Operatörlüğü Eğitimi' düzenlendi.

Suphi Öner Öğretmenevi Anamur Salonunda gerçekleştirilen programa, kentteki çeşitli liselerden öğrenciler katıldı. Eğitimde, dünya bakliyat ticaretinde önemli bir merkez olan Mersin'in sektörel ihtiyaçları ele alınırken, modern ayıklama teknolojileri hakkında uygulamalı bilgiler verildi.

Programda Gıda Mühendisi Ünay Altınal, Sortex teknolojisinin işleyişi, operatörlük süreçleri ve sektördeki kullanım alanları üzerine kapsamlı bir eğitim sundu. Öğrenciler, bakliyat ayrıştırma teknolojilerinin sahadaki önemini deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.