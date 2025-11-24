Sosyal medya platformu X'in yeni şeffaflık güncellenmesini getirmesinin ardından muhalif paylaşım yapan hesapların birçoğunun son konumlarının Türkiye dışından olduğu görüldü.

Milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, yeni şeffaflık güncellenmesini getirdi. Güncellemeyle birlikte kullanıcıların hesaplarını kullandıkları konumlarına erişmek mümkün oldu. Tüm kullanıcılar, güncelleme ile birlikte görüntüledikleri hesapların hangi ülkeden ya da kıtadan kullanıldığını tespit edebiliyor. Ayrıca, kullanıcılar artık bir hesabın ne zaman oluşturulduğunu, doğrulama durumunu, kullanıcı adının kaç kez değiştirildiğini ve hangi ülkenin uygulama mağazası üzerinden bağlandığını görebiliyor. Böylece Türkiye'de paylaşım yapan bazı hesapların konumunun yurt dışında olduğu görüldü. 'Ekrem İmamoglu News' kullanıcı adıyla açılan bir hesabın konumunun Kuzey Amerika olduğu, 'Büyükşehir Çalışıyor' adlı kullanıcının ise yine Kuzey Amerika olduğu görülüyor.

CHP paylaşımları olan 'Etkili Haber Yeni Sayfa' adlı hesabın Kuzey Amerika uygulama mağazası üzerinden bağlandığı, 3 kullanıcı adı değişikliği yaptığı görülüyor. Atatürkçü paylaşımlarıyla dikkat çeken 'Nursse' adlı kullanıcının son kullanımın ise Irak olduğu anlaşılırken, kendini 'Muhalif Türk genci' olarak tanımlayarak paylaşımlarını 'Ultimatom' adlı hesap üzerinden yapan kullanıcının son konumu ise Avrupa. Bilgiler kısmında 'Gazeteci' olduğunu ifade eden 'Şaban Sevinç' adlı kullanıcının bilgilerinde konum İstanbul olarak yazılmış olsa da yeni güncelleme ile son konumunun Avrupa olduğu görülüyor. Muhalif paylaşımlarıyla dikkat çeken 'Konuş Türkiye' adlı hesabın son konumu ise Hollanda olarak görülüyor.