Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde öğrenciler, ilçede yaşayan 85 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Koç'u ziyaret etti.

Ellerinde çiçeklerle Mustafa Koç'un evine giden Hayrabolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Yıldırım ve öğrenciler, emekli öğretmene sürpriz yaptı. Ziyarette duygusal anlar yaşandı. Koç, öğrencilerin ziyareti karşısında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Koç, öğrencilerin bu ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Öğrencileri her gördüğünde mesleğe ilk gün başladığı heyecanı yaşadığını ifade eden Koç, 'Öğretmenlik, insanın ömrüne değer katan bir meslektir. Yıllar geçse de öğrencilerimin sevgisi hiç eksilmiyor. Bugün beni hatırlayıp kapımı çalan bu güzel evlatlarımıza teşekkür ediyorum. Onları gördükçe gençliğim, okul günlerim gözümde canlanıyor' diye konuştu.

Pusat Yağız Bayındır adlı öğrenci ise, arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette unutulmaz bir anının sahibi olduğunu belirterek, 'Mustafa öğretmenimizi tanımak ve bugününü kutlamak bizim için çok özel bir anı oldu. Öğretmenlerimiz sayesinde geleceğe daha umutla bakıyoruz' ifadelerini kullandı.