Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, teknik ekip eşliğinde Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi'ndeki çiftçinin anıza kanola ekimi uyguladığı arazisinde bitkinin çıkış durumu, fizyolojik evresi, kök gelişimi ve toprak nem durumu yerinde incelendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, kuraklık etkilerinin azaltılmasında anıza ekimin önemini vurgulayarak, 'Yağmurun toprağa emilimini artırır ve buharlaşmayı azaltarak rutubetin toprakta tutulmasını sağlar. Üst toprakta organik madde miktarını artırır. Topraktaki biyolojik hayatı ve aktiviteyi teşvik eder' dedi.
