Gürcistan’da meydana gelen uçak kazasında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlker Aykut’un baba ocağını ziyaret ededen 300 motosikletli taziyede bulundu.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 300 motosikletli, program doğrultusunda Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi’ndeki şehit İlker Aykut’un baba ocağını ziyaret ederek, aileye taziyelerini iletti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, şehidin ruhuna dualar okundu.

Konvoyun güvenli ve düzenli bir şekilde ilerlemesi için jandarma ve polis ekipleri de gerekli trafik ve güvenlik tedbirlerini aldı.