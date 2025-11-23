Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili 2 kişi tutuklandı. Çalınan 6 adet motosiklet ve parçaları ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Reyhanlı Cüdeyde Mahallesinde farklı tarihlerde meydana gelen 6 motosiklet hırsızlığı olayına yönelik yapılan geniş kapsamlı çalışma sonucunda tespit edilen Esentepe Mahallesinde bulunan bir ikamette Cumhuriyet Savcılığı kararı ile arama yapıldı.

Tır bariyere saplandı
Tır bariyere saplandı
İçeriği Görüntüle

Yapılan aramada 6 adet çalıntı motosiklet ve motosikletlere ait parçalar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan İ.İ. ile E.İ. adlı 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA