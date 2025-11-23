Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Antakya ve Defne ilçesinde Narvas alan denetimi gerçekleştirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Antakya ve Defne ilçesinde masaj ve SPA Salonlarına yönelik 10 farklı noktada 150 personel ve 50 aracın katılımıyla yapılan uygulamada 507 şahıs sorgulandı, 129 araç kontrol edildi, 12 iş yeri denetlendi.

Toplam 25 şahsa yasal işlem yapıldı, 2 sürücüye ise 39 bin 521 TL idari para cezası uygulandı.

6,62 gram eroin, 6.07 gram sentetik kannabinoid, 6 adet captagon, 25.54 gram metamfetamin, 1.59 gram amfetamin , 86.34 gram esrar, 1 kök kenevir, 42 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 iş yerine sigortasız işçi çalıştırmaktan, 2 işyerine kapalı alanda sigara içirmekten idari işlem yapıldı.