Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı gerçekleştirildi.

Köyceğiz'deki program saat 09.30'da Hükümet Konağı tören alanında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Daha sonra program saat 10.00'da Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda devam etti. Salonda program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen yaptı. Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Şen, konuşmasında öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü ile ilgili mesajının okunmasının ardından 'Ben Öğretmenim' adlı şiir okundu. Öğretmenime Son Mektup oratoryo gösterisi sunuldu. Solo şarkıların ardından 'Zor İş' adlı şiir okundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından emekli öğretmenlere Hizmet Şeref belgeleri sunuldu. Kutlama programı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleşen kutlama programına Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, veliler, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.