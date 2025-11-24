20-22 Kasım tarihleri arasında Travelexpo Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın sekizincisi Ankara'da düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katılım sağladığı fuara İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Moğolistan Büyükelçiliği de katılım sağladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin fuardaki standını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da ziyaret etti.

Fuar'da Muğla 13 ilçesi ile tanıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ankara'da düzenlenen 8.Uluslararası Travelexpo Turizm ve Seyahat Fuarında sektörün öncüleriyle bir araya gelme fırsatı yakaladı ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek yeni iş birliği anlaşmaları yanında mevcut iş bağlantılarını da güçlendirdi. Muğla'nın turizm çeşitliliğini ve marka değerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Muğla'nın birbirinden değerli 13 ilçesini katılımcılara anlattı.

Fuarda destinasyon turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi ve eğitim turizmi ön plana çıkarken, spor turizmi ve kamp karavan turizmi bölümleri de ziyaretçilerle buluştu.

Başkan Aras; 'Muğla'mız tüm güzellikleri ile turizmin başkenti olmayı hak ediyor'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras turizm paydaşlarını bir araya getiren her platformda Muğla'yı en güçlü şekilde katılımcılara anlattıklarını söyledi ve Muğla'yı turizmin başkenti yapmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Başkan Aras, 'Doğal ve tarihi güzellikleri ile Muğla turizmin 12 ay yaşanacağı ender şehirlerden biridir. Bu özellikleri ile her turizm rotası mutlaka Muğla'dan geçer. Sağlık, eğitim, tarih, kültür, spor, karavan, kamp, kış, gastronomi ve daha birçok turizm branşında Muğla olarak iddialıyız. Muğla'mızı birbirinden değerli 13 ilçesi ile tüm turizm fuarlarında tanıtmaya, turizm paydaşlarına şehrimizi anlatmaya devam edeceğiz'