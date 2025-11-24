Muğla Valiliği koordinesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 'Türkiye Yüzyılı Muğla Maarif Ormanı' projesiyle il genelinde görev yapan 16 bin 453 öğretmen için fidan dikimi yapılıyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü paydaşlığında yürütülecek olan proje kapsamında ilk fidanlar 24 Kasım Öğretmenler Gününde toprakla buluşturuldu. Muğla merkezde Atatürk İlkokulu bahçesinde yapılan fidan dikim etkinliğine Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.