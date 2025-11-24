24 Kasım Öğretmenler günü Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.

İlk tören Şehit Hamdibey Meydananında gerçekleştirildi. Atatürk Anıtına çelenk sunumu sonrasında saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yılmaz Akpınar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 75. Yıl Ortaokulu tarafından hazırlanan kutlama programı Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Özdemir, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ramazan Esmen'in yanı sıra protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, okul ve kurum yöneticileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Programda öğretmenler günü temalı şiir ve müzik dinletisi sunulurken, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekilen etkinlik ilgiyle takip edildi.