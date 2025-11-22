Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Çorum FK’yı 1-0’lık skorla mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Türkyılmaz

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Bacuna, Hikmet Çiftçi, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek (Topalli dk. 89), Mulumba, Emirhan Acar, Yusuf Can Esendemir (Gani Burgaz dk. 76), N’Dongala (Cem Türkmen dk. 89), Muhammed Gümüşkaya (Samake dk. 69), Tanque

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Atalay Atçı

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Çorum FK: Sehic, Kerem Kalafat, Caner Osmanpaşa, Attamah, Cemali Sertel (Erkan Kaş dk. 76), Ferhat Yazgan (Atakan Akkaynak dk. 70), Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak, Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Samudio dk. 46), Eze

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Semih Akyıldız, Mehmet Sapancı, Çınar Temir, Taha İbrahim Rençber, Yusuf Güzel, Yiğit Kaya

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Tanque (59.dk) Bandırmaspor,

Sarı Kartlar: Oğuz Gürbulak, Ferhat Yazgan, Oğulcan Çağlayan, Pedrinho (Çorum FK), Hikmet Çiftçi, Gani Burgaz (Bandırmaspor)

Kaynak: İHA