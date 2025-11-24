Balıkesir Gönen-Bandırma kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Taştepe Mahallesi Gönen-Bandırma kara yolunda E.D. yönetimindeki 10 PN 477 plakalı araç ile F.T. idaresindeki 10 CDZ 58 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.Y. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.