Sakarya Büyükşehir Belediyesi, farklı branşlarda elde ettiği ulusal ve uluslararası derecelerle Sakarya'nın spor alanındaki yükselişini sürdürerek şehrin adını zirveye taşımaya devam ediyor. Floor curlingden para masa tenisine, kros, karate ve ampute futbola uzanan başarılar, Büyükşehirli sporcuların disiplinini ve mücadele gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları hem ulusal hem de uluslararası arenada elde ettiği başarılarla göz doldurmaya devam ediyor. Büyükşehir'in Floor Curling takımı, 17-23 Kasım tarihleri arasında Samsun'da yapılan Floor Curling Türkiye Şampiyonasında erkekler kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Turnuva boyunca sergiledikleri istikrarlı performansla dikkat çeken takım, organizasyondan altın madalya ile döndü. İsveç'in Helsingborg kentinde 18-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ITTF Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonasında Büyükşehirli milli özel sporcu Sümeyra Türk, Avrupa 3.'sü oldu. Elde ettiği bronz madalyayla hem ülkemizi hem de Sakarya'yı gururlandırdı.

5.Çaycuma Yol Koşusu'nda 10 kilometrelik parkurda yarışan Büyükşehir sporcusu Ali Turan, 65-69 yaş grubunda birincilik elde etti. Turan, yarışın ardından düzenlenen törende ödülünü Sakaryalı Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'nın elinden aldı. Balıkesir'de yapılan Bölgesel Kros Ligi yarışmalarında da Büyükşehirli atletler önemli dereceler aldı. U14 kızlar kategorisinde Ecem Şura Ünlü yarışı birinci sırada tamamlayarak altın madalyaya uzanırken, U14 erkeklerde Yusuf Selim Soydan ise dördüncü olarak önemli bir başarı elde etti. 22-23 Kasım tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar 1. Etap Karate Liginde mücadele eden Büyükşehir sporcuları Esila Köseler, Şevval Aydın, Zeynep Alya Reis, Yiğit Aras Uyanık, Hatice Rana Beşirik ve Eslem Koç, etap müsabakalarını 3.'lük derecesiyle tamamlayarak sezona bronz madalyayla giriş yaptı.

Marmara Bölgesi Osman Güngör Turnuvası finalinde Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile karşılaşan Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, normal süresi 2-2 biten mücadelede uzatmalarda rakibini yenerek seri penaltılara taşıdı. Penaltılarda 5-4 galip gelen ekip, turnuvayı ikincilik kupasıyla tamamladı.