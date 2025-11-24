Osmaniye'de halkın güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yüksek risk grubunda yer alan et, tavuk ve süt ürünlerinin satışının yapıldığı işletmelerde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı gıda birimleri, kent genelinde eş zamanlı olarak işletmeleri mercek altına aldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, uygun ısı ve muhafaza şartları, bozulma ve bulaşma riski bulunan gıdaların depolanma şekilleri, işletme temizliği ile personel hijyeni titizlikle incelendi. Özellikle et ve süt ürünleri reyonlarında hem ürün hem de ekipman bazlı kontroller yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için resmi denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Bakanlık tarafından yürütülen program kapsamında, yüksek riskli hayvansal gıda satış noktalarında denetimlerin önümüzdeki günlerde de artırılarak devam edeceği bildirildi.

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli idari işlemlerin uygulandığı öğrenildi. Ekipler, hem üreticilere hem tüketicilere gıda güvenliği konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.