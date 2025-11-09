Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde düzenlenen Dumanlı Yaylası Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde, adrenalin tutkunları gökyüzüyle buluştu.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Dumanlı Yaylasında gerçekleşen etkinliğe çevre il ve ilçelerden gelen 7’den 70’e birçok vatandaş, profesyonel eğitmenler eşliğinde Dumanlı Yaylası’nın zirvesinden yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi. Katılımcılar, uçuş sırasında hem adrenalin dolu anlar yaşadı hem de yaylanın eşsiz doğa manzarasının tadını çıkardı. Festival alanında vatandaşlar müzik, yöresel lezzetler ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, gökyüzünde süzülen paraşütçüler de izleyenlerden büyük alkış aldı.

Etkinliğe katılan yamaç paraşütü pilotları, Dumanlı Yaylası’nın manzarasına hayran kaldıklarını belirterek, "Adrenalin ve doğanın tadını çıkarmak için buraya geldik. Dumanlı pisti, yamaç paraşütü için oldukça uygun ve güzel bir pist" ifadelerini kullandı.