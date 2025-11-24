Osmaniye Belediyesi, şehrin kültürel ve eğitim hayatına önemli katkılar sunan Eğitimci-Yazar ve Sanatçı Mehmet Erkoçak için anlamlı bir saygı gecesi düzenledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde yoğun katılımla yapıldı. Gecede, Mehmet Erkoçak'ın yıllar içinde derlediği türküler seslendirilerek davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuldu. Sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği programda, Erkoçak'ın Türk kültürüne ve Osmaniye'nin müzik mirasına yaptığı katkılar bir kez daha ön plana çıktı.

Etkinliğe katılan konuklar, hem müzik dolu anlar yaşadı hem de Erkoçak'ın şehre kazandırdığı eserler için duydukları takdiri dile getirdi. Program sonunda Belediye Başkan Yardımcıları, Osmaniye'nin kültürel yaşamına yaptığı hizmetler dolayısıyla Mehmet Erkoçak'a plaket takdim etti.