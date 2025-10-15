Osmaniye’de polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları ve örgütsel toplantılara katıldıkları tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 döner bıçağı, 4 askeri kamuflaj ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.