Diyarbakır'da 'hırsızlık' suçundan 8 yıldır aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 8 yıldır aranan F.G. isimli şahıs, Yenişehir ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan F.G. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.