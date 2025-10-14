Osmaniye’de minik eller toprağa dokundu "Kooperatifçilik" temasıyla düzenlenen "Lider Çocuk Kampı" kapsamında çilek ekimi gerçekleştirildi.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yağlı Tohumlar Enstitüsü ortaklığında "Kooperatifçilik" temasıyla düzenlenen "Lider Çocuk Kampı" kapsamında çilek ekimi gerçekleştirildi. Etkinlikte, Yunus Emre İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri ile Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocuklar, Yağlı Tohumlar Enstitüsü serasında çilek dikti. Çocuklara hem tarım sevgisi aşılandı hem de kooperatif bilinci kazandırılması hedeflendi.

Çocuklarımızın tarımı, araziyi, tarlayı, tanıyarak, yetişmeleri bizim için çok önemli diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Yağlı Tohumlar Enstitümüzün serasında, öksüz yetim çocuklarımız ve Yunus Emre İlkokulunda okuyan çocuklarımızla beraber bugün çilek diktik, inşallah çileklerimizi de toplayacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Yağlı Tohumlar Enstitümüz böyle güzel bir çalışmayı yaptılar. Her şeyimiz, sevgili çocuklarımızla bir arada olmayı ve onlarla böyle sosyal etkinliklerde bulunmak her zaman çok istiyoruz. Zaman zaman da fırsat buldukça yapıyoruz. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Çocuklarımızın her anlamda iyi yetişmeleri bizim için çok kıymetli. Çocuklarımızın tarımı, araziyi, tarlayı, tanıyarak, yetişmeleri çok önemli. Bugün de çocuklarımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Kendilerini çok seviyoruz. Bugün gerçekten çok güzel bir çilek dikimi gerçekleştirdiler. Sevgili çocuklarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.