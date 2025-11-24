Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Özdamar, yapay zekâ alanında kadın liderliğini desteklemeyi amaçlayan uluslararası Rising Woman Leaders in AI-Yapay Zekâda Yükselen Kadın Liderler Programına seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

British Council tarafından desteklenen ve Henley Business School liderliğinde yürütülen program, Koç Üniversitesi, Thames Valley AI Hub (TVAI), Moka United ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bölümü iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Programın içeriğine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Özdamar, 'Program kapsamında İngiltere'den alanında uzman mentorlarla eşleştiriliyor; liderlik, iletişim, proje geliştirme ve strateji gibi konularda eğitim alıyoruz. Türkiye'den yaklaşık 15 kadın seçildi ve katılımcılar farklı disiplinlerden akademisyenler ile profesyonellerden oluşuyor. Program Nisan 2026'ya kadar sürecek. Şu anda iletişim becerileri ve profesyonel yazım üzerine eğitimlere başladık; önümüzdeki haftalarda mentor eşleşmeleri gerçekleştirilecek' dedi.

'Yapay zekâ tabanlı video içerikleri ve AI üniversite modeli dikkat çekti'

Programa kabul sürecine ilişkin konuşan Prof. Dr. Özdamar, 'Uzun süredir sosyal medyada yapay zekâ tabanlı video içerikleri üretiyorum. Bir konferans için hazırladığım videoyu daha etkileyici hâle getirmek istememle başlayan bu süreç zamanla kendi avatarımı oluşturduğum, sesimi klonlayarak entegre ettiğim ve farklı yapay zekâ araçlarını bir araya getirdiğim bir yapıya dönüştü. Bugün farklı temalarda AI destekli eğitim videoları ve farkındalık içerikleri hazırlıyorum. Tüm bu çalışmaların yanı sıra, Haziran'da Litvanya'da tamamladığım yapay zekâ tabanlı üniversite modeli üzerine yüksek lisans tezim de mülakat sürecinde büyük ilgi gördü ve programa kabul edilmemde önemli bir rol oynadı' ifadelerini kullandı.

'Hedefim, üniversitelerde dijital dönüşümü yapay zekâ ile bütüncül bir modele dönüştürmek'

Kabul edildiği projeler ve gelecekte yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Özdamar, sözlerine şöyle devam etti:

'Program kapsamında, yapay zekâ tabanlı video içerik üretim sürecimi ileri bir aşamaya taşımayı ve farklı generatif yapay zekâ tasarım araçlarını stratejik ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla analiz ederek yeni nesil öğrenme materyalleri geliştirmeyi hedefliyorum. Bu doğrultuda yakın dönemde AI destekli mini dersler ve mikro-öğrenme modülleri tasarlamayı planlıyorum. Aynı zamanda, toplumsal fayda üretmeyi amaçlayan projelerime de devam ediyorum. Örneğin, şu sıralar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yapay zekâ destekli bir şarkı ve farkındalık videosu üzerinde çalışıyorum. Bunun yanı sıra, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla öğrencilerimle birlikte geliştirdiğimiz AI destekli afiş tasarımlarından oluşan bir sergi hazırlığı yürütüyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse, tüm bu çalışmalarımın ortak paydasını yapay zekânın dönüştürücü gücünü hem kurumsal hem toplumsal bağlamda görünür kılmak oluşturuyor. Araştırma çabalarım ise yükseköğretimde dijital dönüşümün AI temelli modellerle nasıl sürdürülebilir, ölçülebilir ve yenilikçi biçimde uygulanabileceğine odaklanmaktadır.'

'Kadınların yapay zekâ alanında daha görünür olması kritik önemde'

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Özdamar, kadınların yapay zekâ alanındaki varlığına dikkat çekerek, 'Yapay zekâ alanında önemli katkılar sunan çok sayıda güçlü kadın olmasına rağmen, bu katkıların görünürlüğü hâlâ hak ettiği düzeyde değildir. Oysa teknoloji tarihine baktığımızda, bilgisayar biliminin temellerini atan Ada Lovelace ve ilk elektronik bilgisayar ENIAC'ı programlayan altı kadın matematikçi gibi öncü isimler, bu alanın gelişiminde kritik roller üstlenmişlerdir. Günümüzde de Fei-Fei Li, Joy Buolamwini, Timnit Gebru gibi araştırmacılar yapay zekâda etik, adalet, insan-merkezlilik ve bilimsel yenilik bağlamında çığır açıcı çalışmalar yürütmektedir. Buna rağmen kadınların yapay zekâ ekosistemindeki görünürlüğünün sınırlı olması, kapsayıcı ve eşitlikçi bir teknoloji geleceği için önemli bir sorundur. Bu nedenle Yapay Zekâda Yükselen Kadın Liderler Programı, kadın liderliğini ulusal ve uluslararası ölçekte güçlendirmeyi ve yeni kuşak kadın araştırmacıların önünü açmayı amaçlayan önemli bir adımdır. Bu dönüşümde aktif rol almak ve kadınların görünürlüğünü artırmak benim için çok değerli' diye belirtti.