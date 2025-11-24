Bolu'nun Yukarısoku Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarısoku Mahallesi, Yukarısoku İlkokulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çele Caddesi üzerinde seyreden Tunahan K. yönetimindeki 34 BJE 993 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp virajı alamayarak, dereye uçtu. Meydana gelen kazada sürücü ve yanında yolcu konumunda bulunan Oğuzhan Ö. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dereye uçan ve ağır hasar alan otomobilin dereden çıkartılması için olay yerine vinç çağırıldı.