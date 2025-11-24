Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarının diploma denkliği veya seçme sınavı ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim programlarına kayıt olabilmesinin önü açıldı.

Açıköğretim Fakültesi'nin 1986'dan bu yana KKTC'de sürdürdüğü eğitim faaliyetleri önemli bir genişleme sürecine girdi. Bu kapsamda, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni kararlarla KKTC vatandaşlarının diploma denkliği veya seçme sınavı ile Açıköğretim programlarına kayıt olabileceği duyuruldu.

Yeni sınav merkezleri açıldı

Bu yeni imkânın tanıtılması için Açıköğretim Fakültesi Yurt Dışı Programları ekibi tarafından KKTC'nin farklı bölgelerinde geniş kapsamlı bilgilendirme çalışmaları yürütüldü. Tanıtım sürecinde KKTC vatandaşlarına sunulan yeni kayıt seçenekleri, sınavsız ikinci üniversite fırsatı ile lise mezunlarına, üniversite öğrencilerine ve mezunlara yönelik kayıt imkanları detaylarıyla aktarıldı. Öğrencilerden gelen talep doğrultusunda, Lefkoşa'daki mevcut sınav merkezine ek olarak Gazimağusa ve Lefke şehirlerinde yeni sınav merkezleri açıldı. Böylece KKTC genelindeki öğrencilerin sınavlara erişimi önemli ölçüde kolaylaştırılmış oldu.

Ücretsiz ve yüz yüze eğitimler planlanıyor

Anadolu Üniversitesi ayrıca 2025-2026 öğretim yılında Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine yönelik önemli bir yenilik daha hayata geçiriyor. Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nde Komut Mühendisliği, Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Mesleki-Kişisel Gelişim alanlarında ücretsiz yüz yüze eğitimler düzenlenecek. Bu eğitimler güz ve bahar dönemleri boyunca devam ederek öğrencilere çağın gerektirdiği yeni beceriler kazandıracak.

Anadolu Üniversitesi, KKTC'de yaklaşık 40 yıllık tecrübesini; yeni sınav merkezleri, güçlü dijital altyapısı ve kampüste sunacağı yüz yüze eğitimlerle daha da güçlendirerek erişilebilir, esnek ve öğrenci odaklı eğitim vizyonunu bölgede kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.