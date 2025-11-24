Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Tören programı, Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler törene katılım sağladı. Program çerçevesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Anadolu Üniversitesi çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.