Eskişehir'de çocuklar tarafından sahnelenecek olan 'Madagaskar Sihirli Orman' isimli tiyatro oyununu izleyecek her çocuğa bir fidan hediye edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Tematik Takvimi'nde yer alan 'Orman' konusu ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Ağaç Bayramı' genelgesi kapsamında özel bir tiyatro etkinliği gerçekleştirilecek. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkıları ve Eskişehir Satırarası Tiyatro Organizasyon tarafından düzenlenen 'Madagaskar Sihirli Orman' isimli 45 dakikalık müzikal çocuk oyunu Eskişehirlilerle buluşturulacak. 'Her Çocuk Bir Fidan, Her Fidan Bir Orman' sloganıyla Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 27-28 Kasım tarihlerinde sahnelenecek oyunu izleyen çocuklara bir fidan hediye olarak verilecek.

'Oyun, ormanı koruyup temiz tutmayı öğretiyor'

Eskişehir Satırarası Tiyatro Organizasyon yetkilisi Kemal Tartıcı, 'Doğa ve orman sevgisini aşılayan, çocuklara ağaçları ve ormanı koruyup temiz tutmayı öğreten bu oyunu 'Yeşil Vatan' kapsamında tekrar Eskişehir'de sahneliyoruz. Oyunumuz, ilgili bakanlıklarımızın da ilgisini çekti ve tüm Türkiye'deki çocuklarımıza ulaşması için çalışmalar başlatıldı. Gösterimlerin sonunda, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğümüz her izleyicimize bir fidan hediye edecek. Tüm Eskişehir halkını, özellikle de çocuklarımızı bu anlamlı etkinliğe bekliyoruz' dedi.

'Kahramanlar çöp sorununa kalıcı bir çözüm ararlar'

Oyunun senaryosunun, 'Sevimli arkadaşlar Madagaskar'ın sihirli ormanında her zamanki gibi eğlenirken, bir anda ormanın çöp içinde kaldığını fark ederler. Aslan Alex ve arkadaşları, ormanı temizleyip eski haline getirseler de çöplerin yeniden gelmesi üzerine bu soruna kalıcı bir çözüm ararlar. Bu arayış sırasında başlarına birbirinden eğlenceli ve komik olaylar gelir' şeklinde olduğu ifade edildi.

Çevreyi temiz tutmanın önemi vurgulanacak

Oyunun sonunun ise seyirciler tarafından belirleneceği ve çocuklara interaktif bir deneyim yaşatılacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluru ile pedagog onaylı 6 oyuncu ve 1 teknik ekibin görev aldığı oyunun çocuklara doğa ve orman sevgisini aşılamayı, ağaçları korumayı ve çevreyi temiz tutmanın önemini eğlenceli bir dille anlatmayı hedeflediği aktarıldı.