Eskişehir'de sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında yaralanan yayalardan ikisinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan U. idaresindeki 26 UC 257 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine ilerlerken yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, banketlere vurduktan sonra savrularak refüje çıktı. Araç, o esnada yolun karşı tarafına geçmek için refüjde bekleyen Serap Kösence (53) ve Ümit Öncel (59) isimli kadın yayalara çarparak karşı şeride düşürdü. Seyitgazi istikametinde ilerleyen Nidal A. idaresindeki 26 AIT 625 plakalı otomobil de yola savrulan yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki yaya da yaralandı. Olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Serap Kösence (53) ve Ümit Öncel (59) isimli kadınların hayatlarını kaybettiği öğrenildi.