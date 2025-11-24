İnönü Belediyesi, ilçe genelinde başlatılan temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını dış mahallelerde de yoğun biçimde sürdürüyor.

İlçenin merkezinde olduğu gibi dış mahallelerinde de yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen İnönü Belediyesi ekipleri, kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Çalışmalar çerçevesinde yabani ot temizliği, yol kenarı düzenlemeleri, çöp toplama, belirli noktalarda çevre düzenlemeleri ve kullanım alanlarının temizliği aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Belediye yetkilileri, yapılan çalışmalarla hem çevrenin estetik görünümünün iyileştirildiğini hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak adımların atıldığını dile getirdi.

'İnönü'yü daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz'

Temizlik çalışmalarının belirli bir program dahilinde tüm dış mahallelerde devam edeceğini söyleyen Başkan Hamamcı, vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin de titizlikle değerlendirildiğini vurgulayarak, 'İnönü'nün her mahallesine eşit hizmet götürme sözünü verdik. Bugün de bu sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezde olduğu gibi dış mahallelerimizde de ekiplerimiz planlı bir şekilde sahada. Amacımız, İnönü'yü daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar çalışmaları memnuniyetle karşıladı

Belediye ekiplerinin özverili çalışmaları, dış mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Mahalle halkı, uzun zamandır böyle kapsamlı bir temizlik çalışmasının yapılmadığını belirterek hizmetlerinden dolayı Başkan Hamamcı'ya ve belediye ekiplerine teşekkür etti. İnönü Belediyesi yetkilileri, hava şartları ve program yoğunluğuna göre çalışmaların artarak devam edeceğini açıkladı.