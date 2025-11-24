Tokat Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde merkez ve köylerde görev yapan yaklaşık 5 bin öğretmene fidan hediye etti.

Tokat Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kent merkezinde ve merkeze bağlı tüm köylerde görev yapan öğretmenlere yaklaşık 5 bin fidan dağıttı. Belediyenin Büyük Aile Beyaz Masa ekipleri tarafından gerçekleştirilen dağıtımda, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun selamları iletilerek öğretmenlerin günü kutlandı.

'Her biriniz yarınlarımızın ormanını büyütüyorsunuz'

Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, öğretmenleri toplumun en kıymetli emanetçilere olduğunu belirterek; 'Kıymetli Öğretmenlerim; Türk milletinin yarınlarını yeşerten, gönüllere ilim ve irfan eken sizlersiniz. Bugün sizlere küçük bir fidan armağan ediyoruz Çünkü biliyoruz ki; aslında her biriniz hayat boyunca yüzlerce fidan yetiştiriyorsunuz. Bilgiyle, sabırla ve emekle büyüttüğünüz evlatlar; bu milletin en güçlü ormanı, en sağlam geleceğidir. Tokat Belediyesi olarak daima yanınızdayız. Şehrimizin her köşesinde eğitime, gençlerimize ve yarınlarımıza sahip çıkmayı bir onur kabul ediyoruz' dedi.

'Gayretiniz şehrimizin en güzel gücüdür'

Başkan Yazıcıoğlu, öğretmenlerin yetiştirdiği her öğrencinin Tokat'ın ve Türk milletinin geleceğini şekillendiren bir değer olduğunu ifade ederek 'Bu özel günde Tokat Merkez ve Merkeze bağlı köylerimizde görev yapan tüm öğretmenlerimize fidanlarımızı ulaştırdık. Yaklaşık 5 Bin fidan öğretmenlerimizle buluştu. Çünkü öğretmenlerimizin yetiştirdiği her öğrenci, geleceğe bırakılan en önemli emanettir. Emeğiniz emanetimiz, gayretiniz ise şehrimizin en kıymetli gücüdür. 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü en içten duygularımla kutluyor; başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum' ifadelerini kullandı.