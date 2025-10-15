Tokat’ta yıllardır açık alanda çalışan ayakkabı boyacıları, Tokat Belediyesi’nin Sulusokak yolu üzerinde yaptığı modern iş yerlerine kavuşarak düzenli ve konforlu çalışma ortamına ulaştı.

Tokat’ta yıllardır açık alanlarda zor şartlarda çalışan ayakkabı boyacıları, Tokat Belediyesi tarafından Sulusokak yolu üzerinde yapımı tamamlanan yeni kapalı alanlardaki modern iş yerlerine kavuştu. Dükkânlarına taşınan esnaflar, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

"İl dışından gelenler de çok beğeniyor"

Yeni iş yerleriyle birlikte uzun yıllardır bekledikleri düzenli ve konforlu çalışma ortamına kavuştuklarını belirten esnaflar, "Bizi ihya ettiniz, çok güzel bir iş oldu. İl dışından gelenler de çok beğeniyor. Sayenizde hem kışın hem yazın ekmeğimizin peşinde daha rahat çalışacağız. Tüm esnaflarımız adına teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Ziyaret sırasında ayakkabı boyacıları, Başkan Yazıcıoğlu’na kendi el emeğiyle hazırladıkları tespih hediye ettiler.

"Tokat’ta her kesimin sesi olmaya devam edeceğiz"

Tokat Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında inşa edilen dükkânların hem fonksiyonel hem de estetik açıdan tasarlandığı, şehrin merkezinde konumlanarak çevreye de görsel bir değer kattığını belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Güle güle kullanın. Bizim amacımız sizlere, aziz milletimize hizmet etmektir. Belediyeciliği sadece taş, toprak, yol yapmak olarak görmüyoruz. Bizim için en önemli mesele; insanımızın gönlüne dokunmak, onların hayatını kolaylaştırmaktır. Ayakkabı boyacılarımız yıllarca zor şartlarda ekmeğinin peşinde koştu. Üretken belediyecilik anlayışımızla onlara yakışır modern iş yerlerini kazandırarak hem şehrimize estetik bir değer kattık hem de esnafımızın duasını aldık. Tokat’ta her kesimin sesi olmaya, her insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" deyi konuştu. Başkan Yazıcıoğlu, ziyaret sonunda esnafa Tokat’ın simgesi olan yazmalardan ve saat kulesinin maketinden hediye etti.