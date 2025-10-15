Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde (TOGÜ) düzenlenen etkinlikte, farklı ülkelerden gelen yabancı öğrenciler kendi kültürlerini tanıtarak renkli görüntüler oluşturdu.

TOGÜ tarafından düzenlenen üniversite bünyesinde okuyan yabancı öğrencileri bir araya getirdiği bir etkinlik düzenlendi. Taşlıçiftlik Kampüsü Merkezi Yemekhane önünde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Açılış törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Rektör Danışmanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik, açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı.

Rektör Yılmaz uluslararasılaşma vurgusu

Açılışta konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, uluslararasılaşmanın üniversitemizin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak; "ErasmusDays, kültürlerarası etkileşimi artıran, öğrencilerimizin dünyaya daha geniş bir pencereden bakmasına imkan sağlayan çok değerli bir platform. Üniversitemiz, yürüttüğü uluslararası iş birlikleri ve değişim programlarıyla öğrencilerimize yalnızca akademik değil, kültürel bir zenginlik de kazandırmayı hedeflemektedir. Bu etkinliklerin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin uluslararası görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Uluslararası öğrencilerden kültürel renkler

Etkinlik kapsamında Azerbaycan, Senegal, Fildişi Sahili, Filistin, Ürdün, Kamerun, Mısır, Sudan, Suriye, Çad ve Mali’den gelen yabancı uyruklu öğrenciler, kendi ülkelerine özgü kültürel ögeleri tanıttıkları stantlar açarak katılım sağladı. Renkli dans gösterileri ve geleneksel sunumlarla etkinlik alanına büyük bir enerji kattılar.