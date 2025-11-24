Tokat Belediyesi Evde Bakım ekipleri, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara temizlik hizmetinin yanı sıra canlı müzik sürpriziyle moral dolu anlar yaşattı.

Tokat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, kent genelinde kimsesiz, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara hem temizlik hem de moral desteği sundu. Ay boyunca farklı adreslerde ev temizliği, kişisel bakım ve sosyal destek hizmetleri veren ekipler, bu kez yaşlılara canlı müzik sürprizi yaparak unutulmaz anlar yaşattı. Evlerinden çıkmakta zorlanan vatandaşlar için Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendiren ekipler, yaşlıların moral bulmasını ve geçmişe dair hatıralarını yeniden hatırlamasını sağladı. Evlerinde adeta mini konser atmosferi yaşayan büyükler duygusal anlar yaşayarak keyifli dakikalar geçirdi.

"Büyüklerimizin yüzündeki tebessüm mutluluğumuzdur"

Hizmetin sadece bir belediye görevi değil, aynı zamanda gönülden gelen bir vefa borcu olduğunu vurgulayan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Yaşlılarımız bizim gönül çınarlarımızdır. Evlerine yalnızca temizlik için değil; sevgi, huzur ve hatıralarını tazeleyen bir nefes olmak için gidiyoruz. Üretken belediyecilik vizyonumuz, insanımızın kalbine dokunan her hizmette kendini gösteriyor. Büyüklerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabiliyorsak, bu bizim için en büyük mutluluktur. Tokat Belediyesi olarak yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yönelik Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz" dedi.

Tokat Belediyesi ekiplerinin hem temizlik hem de canlı müzik eşliğinde sürdürdüğü sosyal destek faaliyeti, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.