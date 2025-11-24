Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. Usta öğreticiler, öğretmenevinde bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi tarafından 80. Yıl Öğretmenevinde düzenlenen yemekli ve eğlenceli etkinlik, öğretmenler için unutulmaz bir geceye dönüştü. Öğretmenler Günü’nün anlam ve önemine yakışır bir şekilde gerçekleşen buluşmada, eğitim neferleri doyasıya eğlendi.

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, şu ifadeleri kullandı:

"Zifiri karanlıkları bir güneş gibi aydınlatan, her daim geleceğe ışık olan değerli öğretmenlerim, kıymetli meslektaşlarım. Bugün burada, aslında bir mesleği değil; bir yaşam biçimini, bir adanmışlığı, bir vicdanı ve bir yüreği onurlandırmak için toplandık. Sizler, karanlıkta kalmış zihinlere ışık olan; sabrınızla, bilginizle ve yüreğinizle geleceği inşa eden gerçek kahramanlarsınız."

"Geleceği değiştiren dokunuşlar"

Öğretmenlerin toplumdaki etkisine de değinen Sarıca, "Bir cesaret cümlesiyle umutsuzluğa giden yolları da değiştirensiniz. Attığınız her adım, söylediğiniz her söz, aşıladığınız o ’yapabilirsin’ sözlerinizle umudu aşılayansınız. Bir bireyin nasıl geleceğini değiştirdiğinizi yıllar sonra öğreneceksinizdir" diye konuştu.

"Kurtuluş sizin ellerinizde"

Konuşmasında, öğretmenliğin ülke kalkınmasındaki hayati rolünü vurgulayan Müdür Sarıca, "Bu ülkenin geleceği sizin ellerinizde büyüyor. Ve ben şuna inanıyorum ki bu ülkenin kurtuluşu her zaman olduğu gibi yine sizin ellerinizde. Çünkü siz sanatı, edebiyatı, müziği sevdirensiniz; meslek edindiren, insanları iş sahibi yapansınız; doğruluğu, dürüstlüğü, hakkı, hukuku anlatansınız. "Selam olsun Mustafa Kemal’in öğretmenlerine, selam olsun aydınlık yüzlü, yurtsever siz değerli öğretmen arkadaşlarıma. İyi ki yolumuza dokundunuz, iyi ki bizlere ışık oldunuz. Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun" diyerek sözleriyle tamamladı.

Yapılan konuşmanın ardından müzik eşliğinde doyasıya eğlenen öğretmenler, bu özel günün anısına birlikte hoşça vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.