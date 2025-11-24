Eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Çivril Belediye Başkanı Semih Dere; 'Gece gündüz demeden emek veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum' dedi.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere 24 Kasım Öğretmeneler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Dere, mesajında; 'Başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin aydınlık yarınlarını inşa eden ilçemizin ve ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden emek veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum' dedi.