Mevcut kentlerin ve sanayi bölgelerinin depremlere karşı dirençli hale getirilmesi konulu Türkiye-Japonya ortak deprem çalıştayı Denizli’de düzenlendi.

Denizli’nin ev sahipliğinde Türkiye-Japonya ortak deprem çalıştayı gerçekleştirildi. "Mevcut Kentlerin ve Sanayi Bölgelerinin Depremlere Karşı Dirençli Hale Getirilmesi" konulu düzenlenen çalıştayda bölgenin deprem hakkındaki çalışmalar masaya yatırıldı. Katılımcılar arasında bilgi ve deneyim aktarımının gerçekleştirildiği çalıştayda, mevcut yerleşim alanlarının ve sanayi bölgelerinin deprem dayanımının artırılması için yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı, bilimsel veriler ışığında çözüm önerileri paylaşıldı.

Çalıştaya; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İnel, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, ve her iki ülkeden çok sayıda akademisyen katıldı.