Eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "fedakârlıkla görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 24 Kasım Öğretmeneler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Pütün, mesajında, " Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Emeklerinizle geleceğimizi inşa ediyor, yarınlara ışık oluyorsunuz" ifadelerine yer verdi.