MSKÜ’de 2 programın daha Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almasıyla Avrupa’da tanınırlığı simgeleyen TYÇ logolu program sayısı 5’e yükseldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) eğitimde kalite güvencesi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu tarafından mezunların diplomalarının hem ulusal düzeyde hem de Avrupa’da daha kolay tanınmasına ve istihdam edilebilirliklerinin artmasına imkan sağlayan TYÇ logolu program sayısı 5’e yükseldi.

Bu kapsamda MSKÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji programı ve Fen Fakültesi Fizik programı, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ve kaliteli eğitimin güvencesi olarak kabul edilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu öğrencilerinin diploma ekinde kullanma hakkı elde etti.

Daha önce Tıp Fakültesi Türkçe Tıp programı, Edebiyat Fakültesi Tarih programı ve Fen Fakültesi Matematik programı da TYÇ logosu kullanma hakkı elde etmişti.

MSKÜ’nün 5 programında TYÇ logosu diploma eki, mezuniyet belgesi ve transkriptlerde kullanılabilecek. Böylece ilgili program mezunlarının diplomalarının hem yurt içi hem de yurt dışındaki tanınırlığı artarken istihdam imkânları da genişleyecek.

TYÇ Nedir?

TYÇ, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu şekilde hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Diplomanın üzerinde TYÇ logosunun bulunması, o programın kalite güvence süreçlerinin etkin bir şekilde işletildiğini gösterir. TYÇ logosuna sahip diplomalar, hem yurtiçi hem de yurtdışında eğitim kurumları ve işverenler tarafından talep edilen ve kabul gören bir logodur.