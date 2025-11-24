Kayseri’de belediye başkanları ve kurum müdürleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulda öğrencilere bir araya gelerek ders anlattı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Arzu Çıngır, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen sınıflarda öğrencilerle birlikte derse girdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Şehrimizin öğretmen yürekli yöneticileri yeniden sınıflardaydı. İl müdürlerimiz ve belediye başkanlarımız, yıllar sonra aynı heyecanla okullarımıza dönerek öğrencilerle buluştu, ders anlattı, o eski günlerin unutulmaz sıcaklığını yeniden yaşadı. Görevleri ne kadar değişmiş olursa olsun, yüreklerindeki öğretmenlik hiç değişmemişti. Öğrencilerin heyecanla parlayan gözlerinde, onların ise yıllar önceki hatıralarında saklı kalan o meslek aşkında. Sınıflar, yeniden anlamını buldu. Bu özel filmde; eğitimden hiç kopmayan, şehrimize yön veren ama gönlü hep okulda kalan bu değerli isimlerin öğretmenlik ruhuna tanıklık ettik. Ve bir kez daha hatırladık; bugünün öğretmenleri, yarının mimarlarıdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Emek veren, gönlünü veren tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verildi.