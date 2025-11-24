Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler düzenlenen konserde bir araya gelerek, unutulmaz bir gece yaşadı.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Zamana Yenilmeyen Şarkılar Gecesi'nde sevilen şarkılar seslendirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, öğretmenler ve aileleri katıldı. Etkinlikte öğretmenler Müslüm Gürses'ten 'Seni Yazdım', Neşet Ertaş'tan 'Ahirim Sensin', Grup Gündoğarken'den 'Sen Benim Şarkılarımsın' gibi şarkılar seslendirdi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı konserde öğretmenler unutulmaz bir gece yaşadı.