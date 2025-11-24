Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Petr Stephanec'i konuk etti. Başkan Yalçın; 'Kayseri ekonomisinin amiral gemisi Kayseri OSB yönetimi olarak, Çekya ile her türlü işbirliğine hazırız. Büyükelçimiz Petr Stephanec'in ziyaretini bu bakımdan önemli görüyoruz' dedi.

Ziyarette TBMM Çek Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Çetinçağlar ve Kamil Çeken ile Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç de yer aldı. Ziyarette konuklarını ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 6 bin yıllık geçmişe sahip bir ticaret ve sanayi şehri olduğunu vurgulayarak, Kayseri OSB hakkında bilgi paylaştı. Kayseri OSB'nin şehrin ekonomik bakımdan amiral gemisi niteliğinde olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, 1500'ü aşkın fabrikada 120 bini aşkın çalışan nüfusa sahip olduklarını belirtti. Yalçın, Tek parça OSB'ler içinde ilk sırada yer aldıklarını ifade ettiği konuşmasında, Kayseri OSB'nin yaklaşık 23 milyon metrekare alanda kurulu bulunduğunu mobilya, çelik kapı, elektrikli ev aletleri, tekstil ve makine ve ekipmanları üretimlerinin ilk 5 sırada yer aldığını aktardı. Başkan Yalçın, Kayseri'nin 2024 yılı ihracatının 3,8 milyar dolar ve ithalatının da 1,6 milyar dolar civarında olduğunu aktardığı konuşmasında, ihracatın ithalatı karşılama oranı bakımından Kayseri'nin önemli bir noktada olduğunu kaydetti. Başkan Yalçın Kayseri'nin önemli bir üretim ve ticaret merkezi olduğunu ve Çek Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerin ve karşılıklı yatırımların artırılması gerektiğine inandıklarını söyledi.

TBMM Çek Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinerek, Kayseri'nin ve Kayseri OSB'nin potansiyelinin bu ilişkileri daha ileriye taşıyacağına inandıklarını vurguladı. Büyükelçi Stephanec ise konuşmasında, Kayseri OSB'yi ziyaret etmekten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını Çekya ile Kayseri özelinde hayata geçirilecek projeler bulunduğunu belirtti.

Büyükelçi Stephanec, Başkan Yalçın ve yönetimine nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.