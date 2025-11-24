Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Öğretmen Günü Programı'na katıldı. Programda öğretmenlere hitap eden Büyükkılıç, 'Başımızın tacı, bizlerin yetişmesinde, gelişmesinde, içimizdeki adeta kıvılcımları ortaya çıkaran ve onları bir şelaleye dönüştüren, eğitim düşüncesinde varlığımız olan canlarımız, iyi ki varsınız' dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, Türkiye'nin dört bir yanında her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanırken, bu coşku, Kayseri'de de çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle yaşandı.

Bu çerçevede Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı düzenlendi. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, özel bir balo salonunda düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi. Programa Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, il protokolü ve bin 500 öğretmen katıldı.

Başkan Büyükkılıç, salona girişinde masaları tek tek dolaşarak öğretmenlerle samimi sohbetler gerçekleştirirdi.

'İyi Ki Varsınız'

Programda öğretmenlere hitaben 'Başımızın tacı, bizlerin yetişmesinde, gelişmesinde, içimizdeki adeta kıvılcımları ortaya çıkaran ve onları bir şelaleye dönüştüren, eğitim düşüncesinde varlığımız olan canlarımız' diye seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum, iyi ki varsınız. Bugün burada bir mesleğin ötesinde bir milletin geleceğini şekillendiren, geleceği ilmek ilmek dokuyan, gönüllere ışık olan sizleri anmak ve sizlere şükranlarımızı sunmak için 24 Kasım vesilesi ile bir aradayız' diye konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, yıllara, günlere öğretmenleri sığdırmanın kolay olmadığına da vurgu yaparak, öğretmenlere minnet duyduklarını kaydetti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin kadim kültürü, çalışkan insanı ve üretkenliği ile her zaman eğitimde öncü bir şehir olduğunun altını çizerek, bin 123 okul ve 13 bin 782 sınıfta 315 bin öğrencinin, 23 bini aşkın öğretmen tarafından geleceğe hazırlandığı Kayseri'de büyük bir eğitim ailesine sahip olduklarına işaret etti.

5 üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi bulunan Kayseri'de eğitimin önemine değinen Büyükkılıç, öğretmenleri 'olmazsa olmaz ve bu milletin en sağlam kalelerinden birisi' olarak niteledi.

Büyükkılıç'tan Eğitim Camiasıyla Dayanışma Vurgusu

Başkan Büyükkılıç, eğitimcilerle dayanışma vurgusu yaparak, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman bizleri yönlendirdiği gibi ve olmazsa olmaz olarak gördüğümüz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı içerisinde eğitimle, eğitimcilerle mutlaka dayanışmamızın gerektiğinin de bilincindeyiz. O açıdan şehrimizi sizlere yakışacak konuma getirmek ve gençlerimizin, özellikle öğrencilerimizin aidiyet duygusu dediğimiz bu şehre sahip çıkma anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Okullarımızla ilgili verilmesi gereken destekler düşüncesinde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Gerek Büyükşehir olarak gerek ilçe belediyeleri olarak okullarımızın adeta içinden çıkmıyor, kurum ve kuruluşlarımızla ne gerekiyorsa yaptığımızı, yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum' dedi.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçelerde görev yapan ücretli öğretmenlere yönelik indirimli ulaşım kartı uygulamasından öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlara yönelik kütüphane hizmetlerine, ulusal staj uygulaması kapsamındaki staj eğitim desteğinden eğitim yardımı desteğine, spor ve sosyal tesis hizmetlerinden öğrencilere su faturası desteğine, indirimli ulaşım kartı desteğinden Bilişim Akademisi Projesi'ne kadar birçok hizmeti sıraladı. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de öğretmenlerin bir meslek değil mücadeleyi seçtiklerini dile getirerek, 'Değerli arkadaşlar, sizler gencecik yaşınızda çıktığınız yolda aslında bir meslek tercih etmediniz. Sizler ömrünüzü adadığınız bir hayat seçtiniz ve mücadeleyi tercih ettiniz. Çıktığınız yolda zorluklarla karşılaşsanız da hiç durmadan, pes etmeden koşmayı tercih ettiniz. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, her birinize saygılar sunuyor, Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun diyorum' şeklinde konuştu. Vali Çiçek, organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve ekibine ayrıca teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve 19 yıllık öğretmenlik hayatı olan birisi olarak Kayseri'de olmanın ve hemşehrileri ile buluşmanın bahtiyarlığını yaşadığını kaydetti. Başkan Büyükkılıç'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Yılmaz, 'Sevgili meslektaşlarım' diye seslendiği öğretmenlerin önemli bir görevi üstlendiğine işaret ederek bu kutsal görev nedeniyle kendilerine başarılar diledi ve teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de gururlu ve sevinçli bir günde olduklarını ifade ederek, 'Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Bizi böylesi bir müstesna günde bir sofranın etrafında topladı' dedi. Programda kısa film gösterimi, Zenginlikler Şehir Kayseri tanıtım filmi ve Büyükşehir Belediyesi yatırım videosu da katılımcılara izletildi.

Öğretmenler de organizasyondan dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletirken, Büyükşehir ve Valilik iş birliğinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmen Günü Programı, konuşmaların akabinde Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından yapılan duaların ardından sona erdi.