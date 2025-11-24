DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Yarınlarımızın teminatı evlatlarımızın yetiştirilmesi için yurdumuzun dört bir yanında azim, gayret ve özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajında; "Milletçe elde ettiğimiz başarıların arkasında büyük emek ve fedakârlıkları bulunan öğretmenlerimizin yegâne amacı; öğrencilerinin içindeki cevheri keşfetmek ve mesleklerinin getirdiği sorumlulukla her bir evladımıza özenle rehberlik etmektir. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle ‘Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır’ Çünkü sizler, gücünü sevgiden alan; emek, sabır ve hoşgörü gerektiren dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra ediyorsunuz. Bir harf öğretene kırk yıl hürmet göstermeyi öğütleyen bir medeniyetin mensupları olarak, eğitmeyi ve öğretmeyi ideal edinen siz değerli öğretmenlerimizin toplum nezdindeki kıymeti tarif edilemez. İnanıyoruz ki vicdanını pusula, şefkatini vizyon edinen öğretmenlerimizin elinde yetişen evlatlarımız; okuyabilen, anlayabilen, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan; millî ve manevi değerlerine bağlı, bilime ve teknolojiye hâkim bireyler olarak geleceğimizi daha da güçlü kılacaktır. İstikbale güvenle bakan, idealini ve heyecanını asla kaybetmeyen, kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde Türkiye’nin ikinci yüzyılında güçlü nesiller yetişecek ve bu nesillerle ülkemiz her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline geleceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; üzerimde emeği bulunan tüm öğretmenlerimi şükranla anıyorum. Gözlerinin içine sevgiyle bakan, öğrencilerinde farkındalık uyandıran, onların hayatlarında iz bırakan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tekrar en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.