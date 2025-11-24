Eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 'Hayatımıza dokunan, bilgiyle yolumuzu aydınlatan, sabır ve sevgiyle geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimize minnettarız' dedi.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 24 Kasım Öğretmeneler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kumral, mesajında, ' Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hayatımıza dokunan, bilgiyle yolumuzu aydınlatan, sabır ve sevgiyle geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimize minnettarız' ifadelerine yer verdi.