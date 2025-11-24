Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Aliağa Petkimspor’a konuk olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, rakibini 81-73 mağlup ederek sezonun ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Karşılaşma boyunca temposunu koruyan ve savunmada disiplinli bir görüntü sergileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, özellikle üçüncü çeyrekte bulduğu sayılarla oyunun kontrolünü eline aldı.

Aliağa’nın sert atmosferi ve Petkimspor’un iç sahadaki dirençli yapısına rağmen istikrarlı bir performans ortaya koyduklarını belirten başantrenör Zafer Aktaş, galibiyetin değerinin altını çizdi:

"Aliağa Petkim deplasmanı her takım için çok zor. Bu sahada kazanmak gerçekten önemliydi. Oyuncularım baskıya rağmen sakin kaldı ve planımıza sadık kalarak sonuna kadar mücadele etti. Bu sezon amacımız orta sıralarda kalmak ve alttan tamamen uzaklaşmak. Düşmemeye oynayan bir ekip kimliğinden sıyrılıp daha yukarıları hedefleyen bir takım oluşturmak istiyoruz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bunu başarmamız için deplasman galibiyetlerinin gelmesi şarttı; bugün bu adımı attık."

Zafer Aktaş: "Savunmadaki kararlılık maçın kilidini açtı"

Aktaş, mücadeledeki en kritik noktayı "savunma disiplini" olarak işaret etti. Takımının özellikle hücumda zorlandığı bölümlerde bile savunmayı bırakmamasının maçın gidişatını belirlediğini söyleyerek, "Çocukları yürekten tebrik ediyorum. Müdafaa kısmında çok iyi mücadele verdik. Maçın içinde yaptığımız tercihlerin ve rakibe uyguladığımız baskının karşılığını aldık. Hazırlıklarımızdan tamamen verim alabildiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Sam Griffin’e özel bir övgü sayfası

Galibiyetin kilit isimlerinden biri olan Sam Griffin, performansıyla Aktaş’ın övgüsünü kazandı. Geçtiğimiz hafta hastalığı sebebiyle forma giyemeyen oyuncunun dönüşü etkili oldu. Aktaş, Griffin için şu ifadeleri kullandı:

"Sam Griffin’e paragraf değil, büyük bir sayfa açmak lazım. Geçen hafta hastalığından dolayı bizimle olamamıştı ama bu karşılaşmada gerçekten büyük oynadı. Hem skor katkısı hem de enerjisiyle takımı ayağa kaldırdı. Çok yetenekli bir oyuncu; umarım sağlıklı kalıp bize böyle katkı vermeye devam eder."

"Önceliğimiz sakatlık yaşamadan dönmek"

Sözlerinin sonunda milli araya değinen Aktaş, üç oyuncularını milli takıma göndereceklerini hatırlatarak temennilerini paylaştı:

"Milli aradaki tüm sporculara başarılar diliyorum. Biz de üç oyuncumuzu milli takımlarına gönderiyoruz. İnşallah bu süreci sakatlıksız, belasız atlatırlar. Biz de milli aradan sonra aynı ciddiyetle sezonumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz."