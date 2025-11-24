Denizli'de kontrolsüz çıkan otomobil seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası bilinmeyen otomobilin kontrolsüz bir şekilde çıkması sonucu seyir halindeki Murat Can Akyol idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpma sonucunda motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Murat Can Akyol'a olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Akyol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akyol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.