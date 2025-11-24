Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 17-21 Kasım 2025 tarihlerinde Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası, dört gün boyunca devam eden mücadelelerin ardından tamamlandı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 43 üniversite ve 170 sporcunun katıldığı organizasyon nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu.

Üniversiteler Türkiye Boks Şampiyonasına katılan Atatürk Üniversitesi Boks Takımı ise gösterdiği üstün performansla önemli bir başarıya imza attı. Sporcular şampiyonadan 1 altın ve 4 bronz madalya kazanarak takım halinde Türkiye 3.lüğü elde etti.

Şampiyonada 90 kg kategorisinde mücadele eden M. Furkan Karadağ, rakiplerini eleyerek Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyayı Atatürk Üniversitesine kazandırdı. 51 kg'da Ebrar Bozkurt, 60 kg'da Bengisu Doruk, 55 kg'da Yusuf Solak ve 70 kg'da Seyfettin Kara ise bronz madalya kazanarak Atatürk Üniversitesinin gururu oldular. Sporcuların başarısına katkı sunan ve yoğun emek harcayan Antrenör Oğuzhan Hıdışoğlu da takımıyla birlikte tebrikleri kabul etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: 'Spor alanındaki başarılarımız, üniversitemizin gelişim vizyonunun güçlü bir parçasıdır'

Elde edilen dereceleri değerlendiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sporun üniversite kültürü içerisindeki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 'Üniversiteler Türkiye Boks Şampiyonasında elde edilen bu değerli başarı, sadece sporcularımızın değil, aynı zamanda üniversitemizin disiplinli çalışma anlayışının ve gençlerimize sunduğumuz imkanların bir yansımasıdır. 1 altın ve 4 bronz madalya ile Türkiye üçüncülüğü elde eden tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Onların başarısı bizleri gururlandırırken, Atatürk Üniversitesi olarak sporu destekleyen vizyonumuzun da ne kadar doğru bir zemine oturduğunu gösteriyor. Başarıda emeği bulunan Antrenör Oğuzhan Hıdışoğlu'na, sporcularımıza ve onları destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin her alanda gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz.'

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim eden TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, organizasyonda gösterilen performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.