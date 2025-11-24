Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Atatürk İlkokulunda 5 yıl boyunca eğitim aldığı ve üzerinde büyük emeği bulunan sınıf öğretmeni Hatice Dağ'ı ziyaret etti. Ziyarette ayrıca yine öğrencileri olan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ile Rektör Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Tevfik Kıyıcı da yer aldı.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin de katılım sağladığı ziyaret kapsamında çocukluk yıllarının geçtiği okuldan bugün bir üniversitenin rektörlüğüne uzanan yolculuğunda, ilkokul öğretmeninin şekillendirici etkisine dikkat çeken Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Hatice Dağ'ın kendisinde bıraktığı izleri anlatarak Öğretmenler Gününün kendisi için anlamını bir kez daha ifade etti.

Öğretmenlik mesleğinin toplum inşasındaki önemine vurgu yapan Rektör Hacımüftüoğlu: 'Hayatım boyunca beni ben yapan değerlerin temelinde, ilk öğretmenim Hatice Hocam'ın emeği vardır. Bizlere sadece okuma yazmayı değil, çalışmanın, dürüstlüğün ve insan olmanın kıymetini öğretti. Bugün bir üniversitenin rektörü olarak görev yapıyorsam, bunda Hatice Hocam'ın katkısı inkâr edilemez. Öğretmenler Gününü vesile bilerek kendisini ziyaret etmek, hem bir vefa borcu hem de her öğretmenin toplumumuzdaki yerinin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatma isteğidir. Tüm öğretmenlerimizin ellerinden saygıyla öpüyor, ülkemizin geleceğini inşa eden bu mukaddes mesleğin mensuplarına şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Hatice Dağ ise Rektör Hacımüftüoğlu'nun ziyareti karşısında büyük mutluluk duyduğunu belirterek, öğrencilerinin başarılarını gördükçe tarifsiz bir gurur yaşadığını ifade etti. Mesleğini her zaman büyük bir sevgi ve adanmışlıkla sürdürdüğünü söyleyen Dağ, bir öğretmen için en büyük mutluluğun, öğrencilerinin iyi birer insan olarak yetişip topluma fayda sağlayan bireyler hâline gelmesi ve önemli görevler üstlenmesi olduğunu dile getirdi. Yıllar sonra öğrencisinden böyle anlamlı bir ziyareti görmenin kendisi için unutulmaz bir gurur olduğunu da sözlerine ekledi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, Rektör Hacımüftüoğlu'nun Hatice Dağ ile anılarının yer aldığı tabloyu hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.