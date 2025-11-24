Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum-Aşkale istikametinde seyir halinde olan Hasan Tarduş yönetimindeki 24 ACG 896 plakalı otomobil ile Gökçebük köyü yol ayrımında Hayrullah Cengiz idaresindeki 25 BA 052 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yaklaşık 50 metre uzaklıktaki tarlaya savruldu. Otomobilde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil sürücüsü Hasan Tarduş'u sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Aşkale Devlet Hastanesi ambulans ekipleri, kazada yaralanan her iki sürücüyü de ilçe hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.