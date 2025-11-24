Talas Belediyesi'nin mahallelerde güçlü iletişim ve çözüm odaklı hizmet anlayışını pekiştiren muhtarlar toplantısı bu ay Akçakaya Mahallesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Ev sahipliğini Harman Mahallesi Muhtarı Şahin Çimen'in yaptığı buluşmada Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Talas Kaymakamı İlyas Memiş, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek hem değerlendirmelerde bulundu hem de birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhtarlarla aynı masa etrafında buluşmanın önemine dikkat çekerek; 'Akçakaya Mahallesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda, Harman Mahallesi Muhtarımız Şahin Çimen ev sahipliğinde mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik. Kaymakamımız İlyas Memiş ile birlikte mahallelerimiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Bir kez daha can sağlığıyla buluştuk. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum' dedi. Başkan Yalçın, Akçakaya Mahallesi'nin tarihi kimliğine de dikkat çekerek; 'Akçakaya Mahallemiz en çok Somuncu Baba'nın doğduğu yer olarak biliniyor. Somuncu Baba Külliyesi, Rıfat Bey zamanında güzel bir restorasyondan geçirilmiş. Daha sonra Somuncu Baba'nın Darende'deki dergâhın bir şubesi olarak hizmet veriyor. Katılımlarından dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Talas Kaymakamı İlyas Memiş, buluşmaların önemine dikkat çekerek, ev sahibi muhtara ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Kaymakam Memiş; 'Bu güzel mekânın mahallemize ve halkımıza kazandırılması dolayısıyla başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum' ifadelerini kullanırken, toplantıların taşıdığı değere dikkat çekerek, 'Bu buluşmalar birlik, beraberlik ve dayanışmaya katkı sağlaması açısından çok önemli. Ayrıca bir araya gelip muhabbet ediyoruz' dedi. Muhtarlarla kurulan istişare ortamının ilçeye katkı sunduğunu belirten Memiş; 'Muhtarlarımızın mahalleleriyle ilgili istek ve önerilerini alıyoruz. Bu toplantılar, ilçemizin genel durumunu yakından görme ve çözüm süreçlerini hızlandırma açısından son derece önemli. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum' diye konuştu.

Talas Belediyesinin her ay farklı bir mahallede düzenlediği muhtarlar buluşması, ilçenin her noktasında hizmetin koordineli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaya devam ediyor.